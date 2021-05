Nel piano opere pubbliche di Lonate Pozzolo spuntano lo skate park e il rifacimento delle scuole Volta

Il piano triennale Opere pubbliche 2021 – 2023 di Lonate Pozzolo, insieme al bilancio di previsione, si amplia, con l’aggiunta del rifacimento di viale Rimembranze, delle scuole Volta e il progetto dello skate park (in foto: skate park di Busto Arsizio)

Durante la commissioneLavori Pubblici, Urbanistica, Gestione Territorio ed Ecologia, tenutasi venerdì 7 maggio, l’assessore ai Lavori pubblici, Luca Perencin, ha presentato ai consiglieri le due integrazioni da porre al piano.

Le modifiche al Piano opere pubbliche

La prima riguarda un finanziamento regionale «che viene recepito ogni anno a partire dall’anno scorso (180mila euro), relativi ai lavori di efficientamento energetico e di messa in sicurezza che riguardano gli edifici pubblici. Il limite dell’inizio dei lavori è il 15 settembre, siamo orientati verso lavori da fare abbastanza velocemente». Pertanto, la scelta è ricaduta sulle scuole Volta, «che hanno dei problemi di serramenti storici: quest’inverno ci sono stati dei problemi di spifferi. Tra l’uso e l’anzianità si sono scelte le scuole. Andranno sostituite 6 facciate: le facciate che si vedono all’ingresso nella parte seminterrata (l’ala vecchia) e le corrispondenti dall’altra parte».

La seconda integrazione, dunque, coinvolge viale Rimembranze. Dopo essere stato messo nel piano del 2020, «ma che poi, arrivati alla fine dell’anno, non siamo riusciti a realizzarlo», ha precisato l’assessore. Si tratta di un lavoro che interessa il tratto della via fino al cimitero: «Prevede la riasfaltatura, la piantumazione degli alberi e la sistemazione dei marciapiedi». Il tutto mantenendosi fedele al progetto originale (risalente agli anni ’50-’60), «portandolo a una forma più elegante, e la sistemazione dei marciapiedi “ingobbiti” dalla presenza delle piante che da una parte sono cresciute».

Il bilancio modificato

Inoltre, nel corso della commissione Bilancio, tenutasi ieri, lunedì 10 maggio, l’assessore alla partita Angelo Giuseppe Ferrario ha illustrato delle modifiche per delle opere minori al bilancio: prima tra tutte, lo skate park (50mila euro), la riqualificazione delle cucine della Pro Loco lonatese (50mila euro), il parquet per la palestra di Sant’Anonino (35mila euro), 10mila euro per gli orti sociali e, infine, un’area cani.

Tutte queste modifiche, presentate nelle commissioni, verranno votate nella prossima seduta di consiglio comunale, lunedì 17 maggio.