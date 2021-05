Si intitola “Oltre la DAD: riflessioni a 360 gradi sugli adolescenti a distanza” il ciclo di quattro incontri online promosso dal gruppo Prima a scuola Varese in collaborazione con il comitato Giù le mani dalla scuola Gorla Minore.

Ciascuno dei quattro appuntamenti (nelle serate del 20 e 27 maggio e 4 e 10 giugno) è aperto a genitori e insegnanti delle scuole di Varese e della sua provincia. In ogni incontro relatori diversi per approfondire insieme ogni volta un particolare aspetto dell’esperienza dei ragazzi in relazione alla Didattica a Distanza adottata durante gli ultimi due anni scolastici.

Il primo incontro è in programma il 20 maggio alle ore 21 con l’economista Marco Montanari in forza al Joint Research Centre (Centro comune di Ricerca) della Commissione Europea.

A lui il compito di presentare i risultati della ricerca di cui è co-autore “What did we learn from schooling practices during the COVID-19 lockdown?” sull’evidenza scientifica raccolta in 5 paesi europei sulla didattica a distanza.

Ogni incontro sarà trasmesso in diretta Live sulla pagina Facebook di Prima a Scuola – Varese e Provincia.

Per maggiori informazioni pasvarese@gmail.com.