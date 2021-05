Online il 730 precompilato, ecco tutto quello che c’è da sapere

Il 730 precompilato da oggi, lunedì 10 maggio, è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Basterà collegarsi al sito ed accedere con le proprie credenziali o direttamente con l’identità digitale Spid. Le modifiche si potranno apportare dal 19 maggio. Le scadenze sono il 30 settembre per il modello 730 e il 30 novembre per il modello Redditi Persone Fisiche.

Di certo coloro che intendono presentare il 730 «fai da te» avranno qualche dubbio sul da farsi: é meglio accettare il 730 già predisposto, senza apportarvi modifiche, oppure è possibile rettificare o integrare? Nessun timore. Se il 730 precompilato non richiede correzioni o integrazioni, lo si può accettare senza modifiche. Altrimenti, se alcuni dati sono sbagliati o incompleti, bisogna modificare o integrare il modello (ad esempio, aggiungendo un reddito non menzionato). Si possono anche aggiungere spese detraibili e deducibili non presenti. I contribuenti, in ogni caso, potranno rivolgersi ai Caf, ai professionisti abilitati o ai sostituti d’imposta per accettare o modificare il modello precompilato.

Tra le novità presenti nei modelli 730 e Redditi PF (persone fisiche) ci sono le nuove detrazioni casa entrate in vigore nel 2020 (il bonus facciate del 90% e il superbonus del 110%); il credito d’imposta per monopattini elettrici e servizi di mobilità elettrica (vale fino a 750 euro per le spese sostenute dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020 per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o tradizionali, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile); il credito d’imposta “bonus vacanze”. Ricordiamo che nel 730 precompilato (ai sensi del DM 10 agosto 2020) i contribuenti troveranno anche le spese scolastiche: i pagamenti, ma solo se tracciabili, da quest’anno saranno trasmessi dagli Istituti scolastici. Novità anche per le spese veterinarie che si potranno detrarre solo se tracciabili: il limite massimo delle spese, detraibili ai fini IRPEF, per l’anno 2020 è pari a 500 euro ed è stato ulteriormente aumentato a 550 per la dichiarazione che si dovrà presentare nel 2022.

Al momento non è stata accettata la richiesta, formulata dai Caf, per quanto riguarda l’obbligo di tracciabilità dei pagamenti per le spese del 2020. Perciò per il 730 e la dichiarazione redditi di persone fisiche le ricevute del bancomat o dei pagamenti con PagoPa, copie del bollettino o del Mav ed anche l’estratto conto possono risultare incisivi.