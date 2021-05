Openjobmetis, ultima fermata stagionale a Brindisi

Si chiude questa sera – lunedì 10 maggio, contesa alle 20,45 – la stagione della Pallacanestro Varese: la vittoria di venerdì scorso ottenuta da Trento nel recupero con Brindisi ha tolto ai biancorossi la possibilità di disputare i playoff e hanno di fatto già consegnato agli annali un’annata complicatissima nella quale però è arrivata la salvezza. Si sperava di meglio l’estate scorsa, senza dubbio, ma vista la piega che aveva preso questo campionato il risultato è indubbiamente positivo.

La Openjobmetis – in attesa di capire meglio le intenzioni dello sponsor dopo il controverso tweet di Rosario Rasizza – terminerà quindi la sua corsa al PalaPentassuglia di Brindisi, affrontando una avversaria che invece di obiettivi ne ha ancora, pure molto importanti. La squadra diretta dal grande ex Frank Vitucci (che radio mercato dà in possibile partenza) ha dovuto abbandonare le speranze di vincere la regular season a causa del focolaio di covid-19 che ha colpito la Happy Casa. I salentini però possono ancora centrare il secondo posto alle spalle di Milano e ciò avverrà in automatico con una vittoria ai danni di Varese. Altrimenti si ricorrerà alla classifica avulsa con Brindisi che può scendere fino alla quinta posizione.

Che Openjobmetis vedremo quindi sul parquet dei pugliesi? Massimo Bulleri, come giusto che sia, ha dichiarato di voler onorare l’impegno ed è probabile che Varese farà la sua partita, un po’ per provare a chiudere bene e un po’ per correttezza nei confronti del campionato. Conterà anche il modo in cui la Happy Casa ha smaltito i problemi legati all’epidemia: la squadra è praticamente al completo ma nel frattempo ha perso due partite anche per essere andata in debito d’ossigeno (con Sassari e Trento).

Il team biancoazzurro resta comunque la più bella sorpresa della stagione: impensabile, l’estate scorsa, pronosticare una Brindisi capace di vincere la regular season (obiettivo fattibile senza il covid) e di battere due volte su due l’Armani Exchange. D’Angelo Harrison, rientrato in gioco, si è confermato attaccante sopraffino mentre scelte come quelle di Willis e Perkins hanno messo Simone Giofré (altro ex varesino liquidato in malo modo e in maniera troppo precipitosa) in pole position per il premio di general manager dell’anno. Se il nucleo straniero (ci sono anche i veterani Thompson e Bell, il nuovo arrivo Bostic e l’ex legnanese Krubally: uno dovrà restare in tribuna) è di grande interesse, anche il gruppo italiano ha fatto ampiamente il proprio dovere. Zanelli (anche lui passato da Legnano) e Gaspardo sono certezze per la Serie A, Udom e Visconti hanno dimostrato di valere la massima serie e possono crescere ancora. Insomma: oltre al match con Varese la Happy Casa può essere protagonista anche nei playoff, specie se troverà avversarie magari più forti a livello di singoli ma con minori certezze o maggiori cose da perdere.

DIRETTAVN

La partita di Brindisi sarà raccontata azione dopo azione dal consueto liveblog di VareseNews a disposizione dal pomeriggio di oggi. Per intervenire è possibile scrivere nello spazio commenti o usare l’hashtag #direttavn su Twitter e Instagram.