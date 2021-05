Parigi, 14 maggio 1900: per la prima volta le donne alle Olimpiadi

Una data storica quella del 14 maggio di 121 anni fa, quando a Parigi si aprirono i Giochi della II Olimpiade noti anche come Parigi 1900 che durarono fino al 28 ottobre 1900.

In occasione del Congresso olimpico del 1894, il barone de Coubertin propose che i Giochi olimpici del 1900 fossero assegnati in modo che si tenessero contemporaneamente all’Esposizione universale già programmata per quell’anno nella capitale francese.

All’Olimpiade, alla quale parteciparono circa mille atleti, provenienti da 28 nazioni, poterono gareggiare, per la prima volta nella storia dei Giochi olimpici, le donne; così Charlotte Cooper divenne la prima campionessa olimpica.

La maggior parte dei vincitori nel 1900 non ricevettero medaglie, ma coppe e trofei di varia natura. I professionisti poterono gareggiare nella scherma e ad Albert Ayat, che vinse sia la gara di spada per amatori, sia quella per maestri, venne assegnato un premio di 3000 franchi. Si tennero alcuni eventi insoliti, per l’unica volta nella storia delle Olimpiadi, tra i quali si annoverano i salti equestri in alto e in lungo, il nuoto ad ostacoli, il cricket ed il tiro al piccione vivo (da wikipedia).