Parte da Sesto Calende l’operazione “Spiagge e fondali puliti” di Legambiente

“Fai anche tu la tua parte: per contrastare la presenza dei rifiuti che vedi sulle spiagge e che finiscono in mare, ogni tua scelta quotidiana è importante e può fare la differenza”.

Con questo slogan Legambiente invita tutti nel week-end del 15 e 16 maggio a partecipare all’edizione 2021 di Spiagge e Fondali Puliti, tre giorni di mobilitazione attiva dei cittadini per ripulire coste, fondali e sponde da rifiuti spiaggiati.

«L’inquinamento da plastica sulle spiagge – dichiara Barbara Meggetto, Presidente di Legambiente Lombardia – resta, insieme all’emergenza climatica, l’altra grande questione ambientale da affrontare con interventi e politiche mirate tenendo alta l’attenzione sul tema. Per questo sono importanti le campagne di informazione e volontariato per la rimozione dei rifiuti, ma anche di sensibilizzazione sulla riduzione dell’impiego dell’usa e getta nel quotidiano. I prodotti monouso, dalle bottiglie di plastica alle stoviglie, dai mozziconi di sigaretta ai cotton fioc, dai guanti alle mascherine sono prepotentemente presenti tra i rifiuti abbandonati e rappresentano una vera piaga ambientale spesso legata ai problemi di mancata depurazione e mal funzionamenti dei depuratori. Ribadiamo quindi l’assoluto divieto di gettare nel wc qualsiasi tipologia di rifiuto».

Anche in Lombardia i circoli dell’associazione ambientalista hanno organizzato eventi di pulizia, concentrati sulle sponde dei fiumi, nel pieno rispetto delle normative anti-covid e consultabili, che avranno per protagonisti volontari di tutte le età, famiglie e scolaresche, amministrazioni comunali. Sabato 15 appuntamento a Sesto Calende in viale Ticino angolo via Mattea Leandro, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 16, per un’attività di pulizia delle sponde sull’alzaia del Ticino, insieme a Legambiente Varese e al nuovo presidio Legambiente Sesto Calende APS.

A Lecco ritrovo in viale Filippo Turati, incrocio con via privata Giacomo Zanella, dalle 15.30 alle 18.00 dove il Circolo Legambiente di Lecco propone un’azione di rimozione dei rifiuti dalle sponde del fiume Gerenzone. A Milano appuntamento con “Puliamo la Martesana” dalle 10 alle 13 all’East River di via Jean Jaurès, 22 con il circolo Reteambiente Milano, East River e canottieri San Cristoforo per la pulizia del canale Martesana e del parco dei dintorni. A Bergamo alle 9 appuntamento in Martesana per un’azione di rimozione rifiuti abbandonati sulle sponde del torrente Morla.

Domenica 16 maggio a Bellano sulla spiaggia di Oro dalle ore 14 per pulire e manifestare il dissenso su un progetto di cementificazione con l’invasione dell’alveo, finanziato dalla Regione. A Milano dalle 10 alle 12 Legambiente Vivi con Stile promuove attività di pulizia presso il ponte Lambro del parco Vittorini, in via Vittorini. Spiagge e Fondali Puliti 2021 sarà anche caratterizzato da un contest fotografico attraverso il quale Legambiente inviterà tutti a condividere su Instagram le foto del “bottino” di rifiuti con gli hashtag #CiPiaciUnSacco e #SpiaggeFondaliPuliti e taggando l’associazione ambientalista nei tuoi post.

Le foto più simpatiche vinceranno una shopper in tessuto Ci Piaci un sacco! L’indagine Beach litter 2021 condotta da Legambiente ha rilevato dati preoccupanti sulla presenza nelle spiagge di rifiuti di plastica, che resta il materiale più trovato dei rifiuti spiaggiati superando il 90% del totale dei rifiuti monitorati. Si tratta per lo più di oggetti usa e getta, legati principalmente agli imballaggi e al consumo di cibo: dalle bottiglie ai contenitori in polistirolo e tappi di plastica fino ai frammenti di vetro.

Notevole anche la presenza di mozziconi di sigaretta, al terzo posto per frequenza di ritrovamento e di guanti usa e getta, mascherine, dischetti di cotone o altri oggetti riconducibili all’emergenza sanitaria Covid-19.