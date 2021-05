È partita la programmazione per i Centri Estivi di Malnate

L’estate 2021 sarà differente sotto diversi punti di vista rispetto al 2020, quando le limitazioni per Covid costrinsero gli amministratori comunali a intricati passaggi per organizzare la programmazione dei centri estivi. Le normative saranno meno stringenti, il che permetterà di avere più proposte a disposizione delle famiglie, riuscendo così a coprire un maggior numero di domande. Regione Lombardia ha inoltre messo a disposizione il bando “Estate Insieme” per avere dei fondi ulteriori a favore dei Comuni.

Tornerà l’Oratorio Feriale e questo è già un ottimo punto di partenza per i bambini di diverse fasce di età. Oltre alle diverse iniziative di privati e associazioni, tra sport e aria aperta, ci saranno anche le proposte delle scuole dell’infanzia paritarie: la già “Umberto I”, la “Frascoli” di Gurone e la “Parrocchiale” di San Salvatore.

«Siamo già usciti con la manifestazione di interesse – spiega l’assessore Nadia Cannito – per dare in concessione gli spazi comunali. Ieri sera (giovedì 27 maggio, ndr) è stata fatta una riunione con le parti interessate perché è uscito il bando di Regione Lombardia, che deve essere costruito da noi ma dobbiamo capire come indirizzare la richiesta. Abbiamo chiesto alle varie realtà sedute al tavolo, le paritarie, Educational Team e Miniera di Giove, di mandarci il prima possibile tutti i dati dei vari progetti per caricarli a sistema il prima possibile e avere a disposizione i fondi messi a disposizione dal bando».