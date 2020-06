Malnate, il 22 giugno partono i centri estivi

Lunedì 22 giugno sarà un giorno importante per tutti i bambini di Malnate, dai più piccoli a chi è già in odore di superiori.

Con la prossima settimana partiranno infatti i centri estivi comunali, che copriranno tutte le fasce di età, 0-3 compresa. Al nido comunale, di fatti, a dispetto delle prime indicazioni, si riuscirà a fare un periodo estivo che potrà coprire le richieste di 18 bambini già iscritti alla struttura comunale di via Caprera.

Il centro estivo per l’infanzia, battezzato “Fantasia in volo”, organizzato dalla Scuola Materna Parrocchiale di San Salvatore (fascia di età 3-5, scuole materne), inizialmente previsto negli spazi del nido, verrà svolto alla “Sabin” di Gurone dal 22 giugno al 7 agosto.

Saranno tre invece i centri estivi organizzati dal Comune di Malnate insieme alla cooperativa Educational Team, in collaborazione con la Parrocchia, per il periodo dal 22 giugno al 31 luglio. Per la fascia della primaria gli spazi a disposizione saranno quelli della scuola “Battisti” di Malnate e degli oratori di Gurone e Malnate. Per la fascia di età delle medie invece il centro estivo si svolgerà alla scuola secondaria “Nazario Sauro”.

Altri enti e associazioni private organizzano inoltre altre proposte estive. Nella lista del Comune di Malnate sono comprese tutte le attività.