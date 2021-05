Precipitano in un torrente con l’auto a Montegrino Valtravaglia

Per cause da accertarsi il conducente di un’autovettura ha perso il controllo del veicolo finendo fuori dalla sede stradale e precipitando in un torrente.

È successo alle 8 di domenica mattina, 9 maggio, in via Molino D’Anna a Montegrino Valtravaglia.

Sono in corso le operazioni di recupero del l’automezzo. Sul posto i vigili del fuoco di Luino con un’autopompa e un fuoristrada, in arrivo un autogru. Il conducente e un passeggero sono stati soccorsi dal personale sanitario. La viabilità sulla via è attualmente interrotta.

A bordo c’erano un uomo e una donna che non hanno riportato ferite serie dall’incidente. Per soccorrerli è intervenuta l’ambulanza da Luino.