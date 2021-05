Regione finanzia il progetto per la maggior sicurezza di Gavirate, Comerio e Luvinate

Il progetto di potenziamento della Polizia locale gestita in convenzione dai comuni di Gavirate, Luvinate e Comerio avrà quasi 19.000 euro per finanziare il progetto di potenziamento. Regione Lombardia ha approvato la proposta concedendo l’80% di quanto richiesto.

In arrivo dunque otto body cam, due fototrappole, una telecamera mobile, un equipaggiamento per l’analisi del consumo di stupefacenti, quattro camere car e un sistema portatile per il controllo dei documenti falsi.

« Sono soddisfatto soprattutto per i due defibrillatori che verranno acquistati e installati nelle auto della polizia locale – commenta il vicesindaco di Gavirate Massimo Parola – Sono strumenti che andranno a potenziare una rete fissa importante. Due strumenti mobili a disposizione 12 ore al giorno sono un’ulteriore garanzia per interventi tempestivi. Le altre dotazioni sono le 8 bodycam che verranno indossate dagli agenti a garanzia sia degli agenti stessi sia della popolazione e poi altre du fototrappole per investire ulteriormente nel contrasto all’abbandono dei rifiuti. L nostre amministrazioni già le utilizzano ma ora potremmo intensificare i controlli, per esempio, lungo la ciclabile o alla punta di Voltorre che sono due punti sensibili del nostro territorio».

Venerdì 28 maggio è in programma il consiglio comunale di Gavirate: all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio dove verrà proposta un’importante variazione del valore di 350.000 euro per avviare l’opera di rifacimento di strade e marciapiedi in molte zone delle aree periferiche e nel centro cittadino.