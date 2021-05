Sabato a San Fermo i funerali di Giuseppe Guzzi

I funerali di Giuseppe Guzzi, il giovane di 24 anni morto lo scorso 13 maggio in un incidente in moto in via Tarvisio, si svolgeranno sabato 22 maggio alle ore 14.15 nella chiesa di Santa Maria, in piazza Spozio a San Fermo, il quartiere in cui era cresciuto e in cui ha tragicamente perso la vita.

La recita del Santo Rosario avrà luogo il giorno prima, venerdì 21 maggio alle ore 20.30 sempre in Santa Maria.

Padre di una bambina piccola, Giuseppe in questi giorni viene ricordato dagli amici che lasciano per lui foto e fiori sul cancello dell’oratorio, proprio davanti al punto in cui si è verificato il terribile incidente in cui è rimasta gravemente ferita anche una ragazza di 17 anni, ricoverata in terapia intensiva all’ospedale di Circolo.

Inserisci qui la tua partecipazione