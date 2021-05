Sciopero dei treni e degli autobus lunedì e martedì

Doppio sciopero – lunedì 31 maggio e martedì 1 giugno – sui trasporti pubblici: lunedì toccherà a Trenord, martedì invece alle aziende di trasporto su gomma.

Lo sciopero degli autobus

Lo sciopero nazionale di ventiquattro ore è indetto dalle Sigle CGIL, CISL, UIL, FAISA CISAL, UGL Settore Trasporto Pubblico per il giorno 1° giugno 2021.

Sciopero Autolinee Varesine

Martedì 1° giugno 2021 sulle linee urbane di Varese città, non si assicura il regolare svolgimento del servizio in tre differenti momenti: dalle 5.00 alle 6.00, dalle 8.45 alle 12.15 e dalle 15.30 sino a fine giornate.

Sulle linee extraurbane, invece, l’agitazione interessa le fasce dalle 5.00 alle 6.00, dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 15.30 sino a fine giornata.

Sciopero Stie

Martedì 1° giugno 2021.

PERSONALE VIAGGIANTE:

dall’inizio del servizio alle ore 5:30

dalle ore 8:30 alle ore 12:30

dalle 15:30 a fine servizio

PERSONALE VIAGGIANTE AREA SEREGNO:

dall’inizio del servizio alle ore 6:00

dalle ore 9:00 alle ore 12:00

dalle 16:00 a fine servizio

PERSONALE DI TERRA:

intera prestazione lavorativa del turno di servizio

Sciopero Amsc

Martedì 1° giugno 2021.

PERSONALE VIAGGIANTE: dalle ore 8:15 alle ore 12:15 e dalle 15:40 a fine servizio

PERSONALE DI TERRA:

intera prestazione lavorativa del turno di servizio

Sciopero 31 maggio 2021 su Trenord

Nella giornata di lunedì 31 maggio 2021, è stato indetto uno sciopero di 8 ore, dalle 9.01 alle 16.59, che interessa il personale mobile che potrà generare ripercussioni sulla circolazione ferroviaria in Lombardia e sui servizi Trenord.

I treni suburbani, regionali e aeroportuali (Malpensa Express) potranno subire variazioni e/o cancellazioni.

Non coinvolte le fasce orarie di garanzia. Arriveranno regolarmente a destinazione i treni con partenza prevista da Orario Ufficiale entro le ore 9.00 e che abbiano arrivo nella destinazione finale entro le ore 10.00.

Nel caso di non effettuazione dei treni del solo Servizio Aeroportuale (Malpensa Express), saranno istituiti autobus tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto (senza fermate intermedie). Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa. Previsti anche autobus tra Stabio e Malpensa Aeroporto per garantire il collegamento aereoportuale S50 “Malpensa Aeroporto – Stabio” (senza fermate intermedie).

Maggiori dettagli saranno disponibili sulle pagine di linea del sito trenord.it o seguendo gli aggiornamenti sulla circolazione dei treni in “real-time” tramite la app.

Le ragioni dello sciopero

“Autoferrotranvieri e internavigatori rivendicano legittimamente il diritto al rinnovo del contratto nazionale scaduto da oltre tre anni, chiedendo di sanare criticita’ come quelle dei titoli abilitativi, del basso salario e della salute e sicurezza sul lavoro” dicono Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal, Ugl Fna . “Questa situazione dimostra che – concludono le sigle sindacali – non e’ piu’ rinviabile una riforma del settore, che favorisca le aggregazioni delle oltre 900 aziende esistenti per uno sviluppo del settore che elimini diseconomie, inefficienze, sprechi, oltre che una bassa qualità del servizio”.

“Governo, Regioni, Anci in rappresentanza dei Comuni e Upi delle Province hanno avviato la discussione sul trasporto pubblico locale in vista della riapertura delle scuole a settembre. Sicuramente e’ una scelta giusta e tempestiva in quanto la stiamo chiedendo da aprile 2020. Riteniamo pero’ che escludere i rappresentanti dei lavoratori dal confronto sia un errore. Governo, Regioni ed enti locali devono sapere che, nonostante alle aziende siano arrivati i previsti contributi pubblici economici, gli autoferrotranvieri aspettano il rinnovo del contratto, scaduto il 31 dicembre 2017. Tale situazione e’ inaccettabile oltre che ingiustificabile”.