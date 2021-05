Il sindaco di Malnate nuovamente positivo al Covid, “Non abbassate la guardia”

«Non dobbiamo abbassare la guardia. Anche ieri per i festeggiamenti dell’Inter ho visto scena che mi hanno fatto preoccupare». Sono le parole del sindaco di Malnate, Irene Bellifemine, che è stata infettata dalla variante inglese.

A inizio gennaio la Prima Cittadina malnatese aveva annunciato la propria positività al virus. Dopo qualche settimana di malattia era guarita, ma a pochi mesi di distanza è stata nuovamente colpita, assieme al marito.

«Ho avuto febbre alta, qualche giorno di malessere ma la saturazioni è buona», spiega dall’isolamento domiciliare. In un post sui social ha poi commentato: «Devo ringraziare le mie figlie che si stanno prendendo cura di noi genitori con tanto amore. Sono stati molti i messaggi di amici e cittadini che ci sono vicini e mi incoraggiano a tenere duro. Certo, non preoccupatevi, non mollo: sono una donna. È proprio vero: l’amore, l’affetto, le coccole sono la vera medicina per il corpo e per la mente».