Sorpreso dai Forestali mentre abbandona rifiuti per strada a Caravate

Non danno tregua agli sporcaccioni i carabinieri Forestali della Stazione di Laveno Mombello, coordinati dal Gruppo Carabinieri Forestale di Varese, che hanno intrapreso una attività volta a monitorare e reprimere il fenomeno dell’abbandono di rifiuti, purtroppo frequente in varie zone del territorio di competenza ed in particolare in via Aldo Moro nel comune di Caravate.

L’attività ha avuto efficacia grazie la lavoro di pattugliamento, appostamento e osservazione svolto dai militari.

La zona è da tempo presa di mira, poiché isolata e senza illuminazione serale. Per questo motivo è stata attenzionata a lungo dai Carabinieri Forestali che grazie all’attività svolta negli ultimi mesi sono riusciti ad individuare gli autori di numerosi episodi di abbandono di rifiuti.

L’ultimo a venire colto sul fatto dai militari è un uomo di 42 anni intento a disfarsi sul bordo della strada dei rifiuti indifferenziati contenuti in un secchio di plastica ed in una borsa della spesa.

L’autore del gesto rischia una sanzione da 300 a 3.000 euro per la violazione amministrativa prevista e punita dagli art. 192 e 255 del D.lgs. 152/2006, norma di riferimento per la tutela delle risorse ambientali, in solido con la proprietaria del veicolo utilizzato, oltre a dovere ripulire e smaltire correttamente quanto depositato.

Questa attività che costituisce una preziosa difesa dell’ambiente e del paesaggio oltre che del vivere civile e si pone nell’alveo delle quotidiane attività di prevenzione e repressione degli illeciti in danno dell’ambiente svolte dai Carabinieri Forestali di Varese impegnati anche nei controlli in materia di rischio idrogeologico, polizia fluviale e lacuale, controlli ittico-venatori e monitoraggi ambientali.