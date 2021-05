Il vaccino per i cinquantenni e gli auguri per nonna Santina nel podcast del 6 maggio

Le principali notizie di giovedì 6 maggio

Da lunedì 10 maggio anche i cittadini lombardi compresi nella fascia d’età 50-59 anni potranno accedere al portale delle prenotazioni per ottenere la somministrazione del vaccino. Lo ha annunciato il governatore Attilio Fontana. Fino ad ora la fascia degli under 60 era stata aperta solamente per i cittadini con fragilità. Ora, quasi un altro milione e mezzo di lombardi potrà accedere alla prenotazione.

Partirà a metà maggio la sperimentazione dei test salivari nelle scuole del Varesotto. ATS Insubria sta definendo gli ultimi accordi con l’Ufficio scolastico varesino per individuare i plessi dove effettuare i test e verificare i passaggi necessari così da essere pronti dal prossimo settembre. Il processo per ora è ancora in una fase di studio: l’Asst Sette Laghi, unica azienda sul territorio, si è offerta di processare quelli che si presenteranno come dei “lecca lecca” da tenere in bocca per qualche minuto e poi inserire in una provetta.

Sono terminati i lavori di restauro della “Fuga in Egitto” di Renato Guttuso e il Sacro Monte di Varese si prepara a vivere una nuova stagione. La restituzione dell’opera di Guttuso, imponente murales in acrilico realizzato dal pittore neorealista nel 1983 in prossimità della terza cappella, rappresenta un momento di rinascita del patrimonio artistico varesino. Archeologistics, realtà cui è stato affidata la valorizzazione del complesso monumentale del Sacro Monte, per l’occasione ha predisposto un programma di visite guidate e incontri online nel mese di maggio.

«I cavalli mi hanno salvato la vita, io salvo la vita a loro»: è la storia di uno dei più giovani maniscalchi d’Italia, Sergio Bertocchi di 23 anni originario di Montegrino Valtravaglia, paesino del Luinese dove è sbocciato l’amore per il cavallo Miracle. L’animale è stato salvato da un allevamento dove rischiava di venir macellato quando era ancora un puledro per via di un calcio che lo ferì alla mascella ma ora per curarlo sono necsssari più di 5 mila franchi svizzeri per un intervento a Zurigo. Per questo il giovane artigiano ha lanciato una raccolta fondi in rete assieme alla sua fidanzata: «Miracle si salverà e diventerà un cavallo da salto ad ostacoli». Ora l’animale attende l’operazione in un maneggio di Malgesso.

L’angolo degli auguri: se anche tu vuoi fare gli auguri a qualcuno, mamma, nonna, marito, amica…, manda un vocale al 340-7495255 e noi lo faremo arrivare a destinazione attraverso il nostro podcast

Nata a Misilmeri il 6 maggio del 1921, ma è una malnatese dagli anni ’50.«Noi tutti siamo immensamente felici di festeggiare i suoi 100 anni, che sono un inno alla vita, alla perseveranza e al coraggio» gli auguri della nuora a nome della famiglia

Ed ora lo sport

Scatta venerdì 7 maggio la tappa più a Sud del Campionato Italiano Rally, la Targa Florio che si disputa in Sicilia e che vedrà impegnati i due piloti varesini che gareggiano stabilmente nella massima serie nazionale. Andrea Crugnola e Damiano De Tommaso sono chiamati a riscattare un avvio di stagione non sempre brillante: Crugnola vinse il Targa Florio lo scorso anno e si presenta al via con la Hyundai affiancato da Pietro Ometto mentre De Tommaso è iscritto con una Citroen C3 insieme a Massimo Bizzocchi. La gara è valida come terza tappa del campionato italiano e terminerà sabato sera dopo 10 prove speciali

Il Podcast che potete ascoltare sulle piattaforme Spreaker, Spotify, Youtube