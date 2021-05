A Varese apre un ambulatorio dedicato ai disturbi neurologici post Covid

L’ospedale di Circolo di Varese apre un nuovo ambulatorio dedicato alla cura dei numerosi disturbi neurologici riscontrati nelle persone guarite dal Covid. Sarà attivo dal prossimo 7 giugno e sarà prenotabile tramite i canali consueti tra pochi giorni.

«La pandemia da Covid 19 – sottolinea il professor Maurizio Versino, della Neurologia e Stroke Unit all’Ospedale di Circolo – ha segnato gli ultimi due anni in maniera molto significativa. Da un punto di vista medico sono state progressivamente aumentate le conoscenze sull’infezione, migliorata la gestione dei pazienti e sviluppati numerosi vaccini per la prevenzione. In questo momento si entra in una nuova fase, in gran parte inesplorata, quella dei possibili disturbi dopo la guarigione. È già accertato che una certa quota di pazienti Covid, una volta guariti, manifesta danni permanenti alle vie respiratorie, difficoltà di deambulazione, problemi di udito. Un altro possibile obiettivo del virus è il sistema nervoso anche se sappiamo ancora poco sulle conseguenze a lungo termine dell’infezione. Per questo – conclude Versino – abbiamo voluto questo ambulatorio dedicato dove monitoreremo i casi e imposteremo dei protocolli di cura specifici».

Il servizio è destinato ai pazienti che presentino dei problemi neurologici di qualsiasi tipo comparsi dopo la guarigione da Covid 19. Il paziente dev’essere indirizzato al servizio dal medico di base o da un altro medico specialista purchè il problema sia insorto dopo un’infezione da Covid 19 (eventualmente seguita da una vaccinazione), non dopo la vaccinazione di soggetti che non avevano precedentemente contratto la malattia.

«In base alle esigenze che emergeranno – precisa Lorenzo Maffioli, Direttore Sanitario di ASST Sette Laghi – andremo ad integrare l’attività dell’ambulatorio di neurologia post Covid 19, con quella di ambulatori analoghi afferenti ad altre specialità, e con i supporti diagnostici strumentali eventualmente necessari. Questo – sottolinea Maffioli – è un classico caso in cui le indispensabili attività di monitoraggio, studio e ricerca si coniugano con l’applicazione di protocolli di cura specifici per patologie ancora in larga parte sconosciute specie nelle conseguenze a medio-lungo termine».

L’ambulatorio di neurologia post Covid si terrà ogni lunedi dalle 10 alle 13; la prenotazione della visita potrà essere effettuata, previa impegnativa del medico di base, tramite il CUP o il call center dedicato di ASST Sette Laghi al numero 800 775 330 dalle 9.00 alle 16.00, dal lunedì al venerdì.