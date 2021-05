I voti della Pro Patria: Latte Lath illude, il centrocampo non convince

Si chiude al primo turno dei playoff la stagione della Pro Patria. Nella sconfitta 3-1 contro la Juventus U23 sono diverse le prestazioni sotto il “6”, soprattutto a centrocampo. A segno Latte Lath, ma non basta, purtroppo.

PAGELLE

GRECO 6: Incolpevole sui gol, fa due mircoli nel primo tempo

GATTI 6: Dà tutto, sempre. Peccato per il tiro fuori misura al 93’

BOFFELLI 6: Combatte bene e imposta con qualità

SAPORETTI 5,5: Tentenna un po’ troppo, nel secondo tempo non riesce ad evitare il flusso bianconero

COTTARELLI 5,5: Anche lui balla pesantemente contro Correia nel primo tempo, poi non riesce a recuperare (Colombo 6: Dà un po’ di esperienza e mette cross interessanti ma non basta);

SPIZZICHINO 5,5: Anche per lui si parla di adattamento non troppo efficace, almeno per la partita di oggi. Apparso un po’ fuori dal gioco (Brignoli 5: Entra ma non dà mai l’impressione di essere un valore aggiunto);

NICCO 5,5: Non gioca nel ruolo a lui più congeniale e nel secondo tempi questa cosa emerge prepotentemente

FERRI 5,5: Il palcoscenico è importante, tradisce un po’ troppa emozione (Galli 5,5: Fa il suo ma non incide più di tanto);

PIZZUL 6: Nel primo tempo balla contro Akè, poi trova la sua dimensione

KOLAJ 6: Si accende a scatti, ma quando lo fa spaventa la difesa juventina (Le Noci 6: Fa quello che può contro una difesa troppo più fisica di lui);

LATTE LATH 6: Bellissimo gol e grande intesa con Kolaj. Poi si fa male ed è costretto ad abbandonare il campo (Castelli 5,5: Non lascia il segno);