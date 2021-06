A-8, le date delle chiusure notturne agli svincoli di Gazzada, Buguggiate e Castronno

Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, in orario notturno, sarà necessario chiudere, in modalità alternata, gli svincoli di Gazzada e di Buguggiate, come di seguito indicato:

-nelle due notti consecutive di lunedì 28 e martedì 29 giugno, con orario 22:00-6:00, saranno chiusi gli svincoli di Gazzada e di Buguggiate, in entrata verso Varese e in uscita per chi proviene da Milano;

-nelle tre notti consecutive di mercoledì 30 giugno, giovedì 1 e venerdì 2 luglio, con orario 22:00-6:00, saranno chiusi gli svincoli di Gazzada e di Buguggiate, in entrata verso Milano e in uscita per chi proviene da Varese.

Si ricorda che le suddette chiusure verrano effettuate in modalità alternata.

Sempre sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di manutenzione delle opere d’arte, in orario notturno, sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Varese Gazzada e Castronno, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-nelle due notti consecutive di lunedì 28 e martedì 29 giugno, con orario 21:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Lago di Varese Gazzada e Castronno, verso Milano, con contestuale chiusura dell’area di servizio “Brughiera ovest”.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Lago di Varese Gazzada, percorrere la SP57 e la SP341 fino allo svincolo di Castronno, da dove si potrà rientrare sulla A8 verso Milano;

-nelle due notti consecutive di mercoledì 30 giugno e giovedì 1 luglio, con orario 21:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Castronno e Lago di Varese Gazzada, verso Varese, con contestuale chiusura dell’area di servizio “Brughiera est”.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Castronno, percorrere la SP341 e la SP57 e rientrare sulla A8 allo svincolo di Gazzada Buguggiate.