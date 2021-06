Open Day estivo al Ciofs di Castellanza, il Centro di Formazione Professionale che aprirà le sue porte il prossimo 28 giugno dalle 17 alle 20.

Sarà possibile visitare la struttura, i laboratori, toccare con mano le attrezzature e conoscere di persona i corsi triennali gratuiti (nel settore della sala bar, dei servizi di impresa dell’estetica, dell’acconciatura) con forte attività di laboratorio e in alternanza formativa dal 2° anno.

E’ attivo il servizio orientamento e il recupero anni, per tutti coloro che devono ritrovare la propria strada e vogliono cambiare percorso con possibilità di un colloquio di approfondimento per percorsi personalizzati.

L’appuntamento è rivolto prioritariamente agli allievi delle scuole superiori che hanno l’esigenza di valutare la prosecuzione del percorso formativo in un differente indirizzo o in un diverso “tipo di scuola”.

Durante l’Open day, alle ore 19.00 verrà premiato l’allievo Marco Trifino che ha vinto la prima fase della 21° edizione del Campionato italiano Barman 2021 con la degustazione del cocktail inventato dagli allievi stessi

Per partecipare all’Open Day è necessario prenotarsi al più presto: per rispettare le norme Covid sono previsti un massimo di 10 famiglie per fascia oraria (2 persone per famiglia). Saranno presenti il sindaco di Castellanza Mirella Cerini e l’assessore Gianni Bettoni.

Per “prendere il biglietto” occorre:

 collegarsi a https://www.ciofslombardia.com/summer-open-day

 compilare il modulo scegliendo la fascia oraria (o segnalando il proprio interesse a essere contattati per appuntamenti individuali)

Il Ciofs è in via Montessori 6 a Castellanza