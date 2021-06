Addio a Ugo, “il sindaco di Maddalena”

È morto in ospedale a Gallarate il 54enne caduto in bicicletta all’altezza della piazza di Maddalena. E la notizia della scomparsa ha creato grande dolore alla Maddalena, perché è una persona a cui tanti volevano bene: Ugo Aloisi, “Ughetto”.

È stato soccorso in piazza Visconti di Modrone, nel tardo pomeriggio, per una caduta da bici, che però sarebbe stata innescata da un precedente malore: è stato portato in ospedale in gravi condizioni e purtroppo non ce l’ha fatta.

Residente da sempre nella frazione, dove i suoi hanno gestito per anni il forno del paese, Ugo Aloisi amava stare con gli altri ed era presente a qualsiasi manifestazione civile e religiosa, tanto che scherzosamente era soprannominato “sindaco di Maddalena”.

Il sindaco di Somma Stefano Bellaria in un paio di occasioni gli aveva “prestato” la fascia da primo cittadino, per un simpatico scatto, l’ultima volta nel 2017, quando ha compiuto 50 anni.

Era conosciuto da tutti nel paesino, perché frequentava la piazza (l’unico, grande spazio sociale condiviso da tutti) e di tanto in tanto anche la comunità di Maddalena, giù in valle.

Da un po’ di anni faceva parte anche della Confraternita del Santissimo Sacramento di Santa Maria Maddalena.