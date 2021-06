Air Senegal potenzia per due settimane i voli Malpensa-Dakar

Air Senegal annuncia un volo supplementare a fine agosto e inizio settembre, portando a sei i voli settimanali da Milano Malpensa (tutti i giorni eccetto il martedì).

Dopo aver annunciato l’introduzione di un volo aggiuntivo alla domenica e di un 5° volo al giovedì dal 1° Luglio, a seguito delle numerose richieste, Air Senegal comunica che verrà incrementata la disponibilità sulla tratta Milano Malpensa-Dakar. È infatti previsto appunto un volo aggiuntivo supplementare a fine agosto, programmato per il venerdì.

Il 27 agosto e il 3 settembre sono previsti voli aggiuntivi alle 00.35 da Dakar (arrivo in Italia alle 8.20) e alle 9.50 da Malpensa (arrivo nella capitale del Senegal alle 14.05).

Air Senegal opera il volo da e per l’Italia con A321. A disposizione 140 posti in economy e 10 in business class. La franchigia bagaglio inclusa nella tariffa è di 46 kg suddivisi in due valigie (23 kg ciascuna) ed è valida per i passeggeri che volano da Milano verso l’intera rete africana via Dakar, in entrambe le direzioni.

La compagnia aerea, creata nel 2016, ha iniziato le operazioni commerciali il 14 maggio 2018. Air Senegal, si pone come obiettivo la leadership nel trasporto aereo dell’Africa occidentale, facendo affidamento sull’aeroporto di Dakar (Blaise Diagne International Airport) che funge da principale hub aeroportuale per collegare l’Europa all’Africa occidentale. La sua mission è servire le destinazioni nazionali e internazionali e contribuire alla crescita dell’aviazione africana.Sui voli Air Senegal si può respirare il vero SPIRITO TERANGA radicato nella cultura senegalese. Gli obiettivi principali del vettore sono la sicurezza, l’affidabilità e il servizio clienti. La compagnia aerea attualmente gestisce una flotta di due Airbus A330-900Neos, due Airbus A321, due Airbus A319 e due ATR 72-600 distributi attraverso le destinazioni dell’Africa occidentale, Marocco, Africa centrale, Francia, Spagna e Italia. Di recente ha ordinato, al Dubai Air Show 2019, altri 8 Airbus A220-300 per alimentare la sua crescente espansione a lungo termine.