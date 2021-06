Ancora 40 pazienti Covid all’ospedale di Varese. Libera la pneumologia

Anche il reparto di pneumologia diretto dalla dottoressa Cinzia Gambarini è “covid free”. L’ultimo paziente è stato dimesso venerdì scorso. Durante il weekend si è provveduto alla santificazione di tutti gli ambienti e , da questa mattina, è di nuovo pronto a ospitare altri pazienti con patologie respiratorie ma non da Covid.

All’Asst Sette Laghi ci sono ancora 40 pazienti ( tre in meno della scorsa settimana) in gran parte curati nell’hub Covid del professor Francesco Dentali e in terapia intensiva dove sono ancora 7 i degenti in condizioni più critiche.