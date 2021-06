È ancora in terapia intensiva il ventenne rimasto ferito nell’incidente di San Siro

È ancora ricoverato in terapia intensiva polivalente all’ospedale di Varese il ragazzo di 20 anni rimasto vittima di un incidente automobilistico nella notte tra l’1 e il 2 giugno a San Siro nel Comasco. Nello schianto frontale contro un muro un altro ragazzo di 20 anni aveva perso la vita.

Il giovane ricoverato al Circolo era stato sottoposto a un intervento chirurgico per ricomporre le fratture alle gambe che aveva riportato. Le sue condizioni rimangono critiche ma non sarebbe in pericolo di vita. Fuori pericolo anche l’altro amico, di 22 anni, ricoverato all’ospedale di Gravedona.