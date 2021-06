Andrea Pallavicini a Varese per i Giardini Letterari 2021

Giovedì 1 luglio alle 18.30 a Villa Toepliz, Piersandro Pallavicini presenta il libro “L’arte del buon uccidere” (2021) edito da Mondadori.

A conversare con l’autore il professor Andrea Bellavita, docente di storytelling e fiction tv all’Università degli studi dell’Insubria. Il libro è una dissacrante classifica di intollerabili della nostra società. La paranoide scientifico-ossessiva, l’anziano su internet, i diapositivisti delle vacanze nell’epoca del digitale, lo spara-stato-di-salute altrimenti detto il “Rigor mortis” tutti accomunati da indicazioni dell’autore su come identificarli e liberarsene, una volta per tutte.

Non è necessaria alcuna prenotazione, tutte le serate sono ad accesso libero e sarà possibile acquistare in loco il volume presentato.

Tutti gli incontri sono organizzati dal Centro di Ricerca «Mass media e Società» dell’Università degli Studi dell’Insubria, dal Corso di Laurea in «Storia e storie del mondo contemporaneo» della stessa Università e da Coopuf Iniziative Culturali, una realtà tra le più note del territorio varesino.

Giardini Letterari è un evento realizzato in patrocinio con il Comune di Varese e Università degli Studi dell’Insubria e grazie al contributo di Fondazione comunitaria del Varesotto.

Il prossimo appuntamento è il 15 luglio alle ore 18.30 con Fabio Guarnaccia che, a Villa Toepliz, presenterà “Mentre tutto cambia” (2021), edito da Manni.

Per qualsiasi informazione scrivere a giardiniletterari@gmail.com