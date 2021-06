Arriverà entro fine anno la nuova Tac all’ospedale di Cittiglio

Arriverà entro fine anno la nuova Tac 64 strati finanziata da Regione Lombardia con lo stanziamento approvato lo scorso 21 giugno. Il macchinario è chiamato a sostituire quello installato nel 2006 e ormai obsoleto.

«La nuova apparecchiatura – precisa l’ingegner Umberto Nocco, Direttore della S.C. di Ingegneria Clinica di ASST Sette Laghi – avrà una maggiore copertura per singola rotazione del tubo che si traduce di fatto in una maggiore velocità di acquisizione dei vari distretti corporei. Sarà inoltre dotata dei più recenti algoritmi così da ridurre al minimo la dose irraggiata ai pazienti. La macchina sarà collocata in un locale diverso migliorando anche i percorsi di accesso dal PS».

«Siamo molto soddisfatti – commenta Gianni Bonelli, Direttore Generale di ASST Sette Laghi – per questo ulteriore stanziamento che ci permette di rinnovare le dotazioni tecnologiche dell’Ospedale di Cittiglio, collocato nel Distretto del Verbano, un’area strategica del nostro territorio di competenza che vogliamo continuare a valorizzare come dimostrano i lavori in corso di appalto non solo a Cittiglio ma anche ad Angera e Luino».