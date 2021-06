Auto contro moto in via Alldole a Busto Arsizio. Il motociclista è stato sbalzato sulla strada dopo lo scontro riportando alcune ferite, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenute due pattuglie della polizia locale e le ambulanze che hanno portato il centauro all’ospedale di Legnano. L’incidente è avvenuto nella mattina di sabato 19 giugno e la strada è rimasta chiusa per quasi due ore per permettere i rilievi da parte degli agenti.