Il BustoinTour di Maurizio Maggioni fa tappa a Beata Giuliana

Tappa a Beata Giuliana per il tour di Maurizio Maggioni, candidato sindaco del Pd alle prossime amministrative di Busto Arsizio. Sabato, insieme ad alcuni militanti tra i quali la consigliere Cinzia Berutti e il segretario Paolo Pedotti per ascoltare e per confrontarsi con i residenti del quartiere sulle problematiche più sentite in uno dei quartieri più recenti e ancora in fase di crescita e sviluppo.

«Abbiamo voluto testimoniare la nostra vicinanza alle attività storiche del quartiere che meritano di essere valorizzate e supportate considerando che senza un’azione di supporto rischiano di essere cannibalizzate dalle nuove attività che sorgeranno sul Sempione e all’interno del nuovo ospedale di cui manca ancora il progetto definitivo» – spiega il candidato sindaco Maurizio Maggioni.

«Le altre due problematiche più sentite sono rappresentate dal decoro urbano negli anni spesso insufficiente in termini di manutenzione del verde e dei marciapiedi e dal tema della sicurezza, specie quella stradale dove i residenti lamentano di auto che corrono troppo in certi punti come quello della rotonda tra via Minghetti e Viale Repubblica» – aggiunge il segretario Paolo Pedotti anch’egli residente a Beata Giuliana.

L’occasione è stata colta per anticipare la proposta di ridare valore al vigile di quartiere figura complementare agli altri interventi per la sicurezza e punto di ascolto dei cittadini. Anche rispetto alla nuova area commerciale che sorgerà sul Sempione non mancano le preoccupazioni legate alla mobilità con il candidato sindaco Maurizio Maggioni che avrebbe preferito forme di viabilità più sostenibili ed elementi di progettazione urbanistica dell’area maggiormente inseriti nel contesto urbano.

Questa sera (martedì) ci sarà una diretta “Zoom” con il senatore Alessandro Alfieri e il candidato sindaco per parlare di dote giovani, riforma fiscale e pnrr (link per partecipare https://bit.ly/3h2WDG4)