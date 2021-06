In cammino lungo la Via Francisca con le associazioni di Dairago

La Via Francisca è un cammino adatto e accessibile a tutti, un viaggio affascinante da percorrere all’interno del territorio Lombardo: 135 km divisi in otto tappe da Lavena Ponte Tresa, sul Lago Ceresio, fino a Pavia.

Da vivere tutta d’un fiato, nei fine settimana o a puntate nel corso dei mesi, la Via Francisca è l’ideale per stupirsi del bello che ci circonda e per sceglierlo di esplorarlo a passo lento.

Sabato 5 giugno vedrà la simpatica e piacevole invasione delle associazioni di Dairago, che hanno organizzato una passeggiata lungo l’antico cammino per un totale di 14,5 km: si partirà dall’oratorio di Dairago per giungere alla Scala di Giacobbe di Castelletto Cuggiono.

La Via Francisca non è solo una strada, ma anche un luogo dove condivisione e voglia di stare insieme viaggiano fianco a fianco. I cammini rappresentano infatti il modo migliore per mettere al centro il territorio, sviluppare l’economia delle piccole realtà e permettere il risveglio e la rinascita, anche sociale, dei luoghi. Azioni e di obiettivi in comune con il mondo dell’associazionismo, che proprio sulla Via ha scelto di mettersi in marcia.

Tra quelle che sabato 5 giugno percorreranno la Via Francisca ci sarà fra gli altri “Le sfumature di Alessia”, che Sabrina Ceriotti ha fondato in ricordo della figlia venuta a mancare il 21 maggio scorso dopo una dura lotta contro la leucemia. L’associazione ad oggi ha già realizzato azioni in sostegno proprio del reparto di Ematologia dell’ospedale San Matteo di Pavia, città punto di arrivo della Via Francisca: un cerchio che simbolicamente si chiude.

E’ così grande motivo di orgoglio per la Via Francisca l’essere stata scelta da queste associazioni per un’iniziativa che le vede protagoniste, ancora una volta in cammino, per intessere relazioni fra persone e territorio proprio lungo il suo antico tracciato.

L’iniziativa è organizzata con il sostegno del Comune e dell’Oratorio di Dairago.

Informazioni Tecniche:

Lunghezza percorso: 14,5 km solo andata

Itinerario: Dairago, Castelletto di Cuggiono, Scala di Giacobbe

Orario di partenza: ore 9:00 a piedi / ore 10:30 in bicicletta

Luogo della partenza: Oratorio di Dairago, 20020 Dairago MI

Costo: gratuito, chiesto contributo per il “cestino del pellegrino”

Per iscrizioni clicca qui

Maggiori informazioni qui: Locandina

Di Ilaria Notari