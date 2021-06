Campo estivo Horse Dream per un’estate a cavallo

il campo estivo Horse Dream è pensato per chi vuole donare ai figli un’esperienza estiva all’insegna della natura e del contatto con magnifici cavalli, è aperto tutta l’estate fino al 27 Agosto e comprende tante attività, principalmente a tema equestre, che permetteranno ai partecipanti di entrare nel mondo dell’equitazione.

Nella splendida cornice della FM Horse Dream Farm, tra i prati verdeggianti della valle Bevera, in via Vetta d’Italia 140/b, si svolgono le attività dedicate a bambini e ragazzi dai 6 anni in su, che comprendono lezioni giornaliere di equitazione americana e/o inglese con istruttori qualificati, un’ora pomeridiana di compiti e ancora altri momenti legati e non al mondo dell’equitazione: ginnastica a cavallo, giochi d’acqua, imparare l’inglese giocando, lavori di scuderia, teoria e pratica col veterinario, lezioni pratiche con il maniscalco e lezioni con l’istruttrice FISE di terzo livello.

Il programma della giornata si snoda così

Accoglienza dalle 8.00 alle 9.00

Lezioni di equitazione dalle 9.00 alle 12.30

Pranzo al sacco dalle 12.30 alle 13.30

Compiti dalle 13.30 alle 14.30

Attività dalle 14.30 alle 18.00 con pausa merenda alle 16.00

Possibilità di pre e post campus senza costi aggiuntivi, basta un preavviso

Prenotazione e costi

La prenotazione al campo avviene telefonicamente ai numeri qui riportati, 3473531620 (Francesca) e 3400785133 (Nicole) il pagamento va effettuato al primo giorno di campus. Questi i costi

180 euro a settimana per bambino

35 euro di quota assicurativa, valida per tutta la stagione 2021 e non necessaria per gli allievi già iscritti all’associazione

In omaggio t-shirt e mascherina del centro

https://www.fmhorsedreamfarm.it/

info@fmhorsedreamfarm.it

Facebook Instagram