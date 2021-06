Accademia Musicale Papillons e Il Poggio Refresh (via al Poggio 20, Luvinate) presentano il loro

Campus Musicale 2021

in programma dal 14 giugno al 30 settembre 2021 e dedicato a bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni.

Un’estate all’insegna della musica, con tutto il suo potenziale creativo, educativo, culturale, relazionale, da sperimentare nella natura e nella socialità, a piccoli gruppi di lavoro.

L’obiettivo finale è quello di allestire un musical per bambini e ragazzi nel prezioso contesto della struttura. I corsi proposti sono molto articolati ma uniti fra loro da questo progetto finale.

Corsi di 3 ore settimanali (a piccoli gruppi per fasce di età, minimo 4 partecipanti).

Prezzi dei corsi dell’Accademia Papillons

Danza con accompagnamento dal vivo con sbarra a bordo piscina (corso con insegnante+ accompagnatore al piano: 30 euro)

Chitarra di gruppo (20 euro)

Percussioni di gruppo (20 euro)

Laboratorio corale (20 euro)

Laboratorio Arte e Musica (20 euro)

Ritmica per i più piccoli (20 euro)

Musica d’insieme (20 euro)

Musical (30 euro)

per ogni corso in aggiunta al primo scelto, viene richiesto un contributo ulteriore di 15 euro.

Proposte

Campus estivo full time: entrata a scaglioni tra le 8 e le 9,30 con uscita tra le 17 e le 18 (possibilità di prolungare la permanenza oltre le 18 con integrazione di 5 euro ogni mezz’ora): costo 125 euro alla settimana, pranzo compreso.

Campus full time + attività proposte da Accademia Musicale Papillons: costo 100 euro pranzo incluso+ 20 euro per 1 corso a scelta di 3 ore settimanali (30 per i corsi con due insegnanti)+ 15 euro per ogni corso in più.

Campus estivo part time + attività proposte da Accademia Musicale Papillons: 15 euro al giorno (con aggiunta pasto su richiesta a 5 euro in più) + costo uno o più corsi a scelta (vedi sopra). Comprende la possibilità di uso piscina.

Ingresso al Poggio Refresh per partecipazione alle sole attività proposte da Accademia Musicale Papillons: 13 euro al giorno (con aggiunta pasto su richiesta a 3,50 euro in più) + costo 1 o più corsi a scelta (vedi sopra).