Centri estivi a Varese pronti ad accogliere i giovani studenti

Riprendono anche quest’anno i centri estivi a Varese.

Sono 32 quelli organizzati in città dal Comune e dalle tante realtà che si occupano di educazione, con istituzioni pubbliche e private, associazioni sportive, oratori. Un totale di circa 3.000 bambini e ragazzi tra i 3 e i 17 anni che anche quest’anno vi potranno partecipare nei vari quartieri della città.

Il Comune, oltre a dare supporto con l’uso di locali e spazi all’aperto, è attivo con un tavolo di lavoro per un patto territoriale permanente, che ha l’intento di definire i criteri a supporto delle realtà attive sul territorio, anche con la definizione del protocollo per la gestione in questo periodo delicato, con le relative norme di sicurezza. Oltre ai centri presenti lo scorso anno, l’amministrazione ha aperto anche un avviso per dare la possibilità a nuove realtà di aderire.

«Il Comune rinnova il proprio impegno a favore dei centri estivi – dichiara l’assessora ai Servizi Educativi Rossella Dimaggio – Un servizio fondamentale per le famiglie e per i bambini, che quest’anno hanno più che mai diritto a luoghi dove stare insieme, condividere esperienze e divertirsi, riacquistando tutta la leggerezza di cui hanno bisogno dopo un anno così difficile. Ci siamo inoltre mobilitati per aderire al bando regionale “Estate Insieme” appena attivato e finalizzato a sostenere interventi rivolti all’infanzia e all’adolescenza, per promuovere la socialità e il benessere dei minori anche in risposta all’emergenza sanitaria».