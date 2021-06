C’era proprio bisogno di un nuovo assessore alla polizia urbana, dopo aver silurato il predecessore in quanto scomodo, a pochi mesi dalle elezioni comunali ?

Ovviamente nulla di personale nei confronti della persona, il cui compenso ammonta a 2670,62 euro lordi, intero in quanto pensionato, che moltiplicato per i prossimi mesi ammonta tra i 10000 e 15000 euro che sommato al costo della pubblicità per il nuovo autosilo fanno una bella sommetta che poteva essere usata per aiutare famiglie o attività produttive in difficoltà.

Poteva assegnare l’incarico all’assessore fantasma, (se ci si incontra probabilmente non ci si riconosce) che si è palesato recentemente con l’iniziativa del bus domenicale, oppure ad un altro assessore già in carica.

Ma tant’è è la politica: tra l’altro il sindaco è stato vaccinato alla Schiranna, in uno dei box allestiti allo scopo dall’esercito, sicuramente ha fatto una ottima pubblicità a tale funzione, peccato che vi siano dei cartelli che vietano di fotografare o filmare all’interno.

Anche questa volta si dimostra che le regole o i divieti non valgono per tutti.

Valerio Vigoni

Consigliere comunale lista Orrigoni