Il nuovo assessore si presenta alla Commissione Polizia Locale di Varese

Il nuovo assessore Raffaele Catalano si presenta, anche se in maniera virtuale, in un seduta on line su gomeeting.

La seduta di lunedì 14 giugno avrà come unico punto all’ordine del giorno proprio la presentazione di Catalano e sue osservazioni e potrà essere seguita dai cittadini che volessero seguire i lavori della Commissione: è prevista infatti la diretta sul canale YouTube di Palazzo Estense.