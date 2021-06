Chiusure in A8: attenzione a Busto e a Solbiate Arno. Non chiude invece il tratto Gazzada/Castronno

Sulla A8 Milano-Varese, per consentire dei lavori di pavimentazione programmati saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura in orario notturno: dalle 22 di lunedì 7 alle 5 di martedì 8 giugno, sarà chiuso lo svincolo di Busto Arsizio, in entrata verso Varese. In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di Gallarate.

Nelle due notti consecutive di martedì 8 e mercoledì 9 giugno, con orario 22-5, sarà chiuso il tratto compreso tra Solbiate Arno e Castronno, verso Varese. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Solbiate Arno, percorrere la SP341, verso Varese, per circa 5 chilometri e rientrare sulla A8 allo svincolo di Castronno.

Al contrario è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Lago di Varese – Gazzada e Castronno, in entrambe le direzioni, verso Milano e Varese, che era prevista dalle 21 di questa sera, venerdì 4, alle 6 di sabato 5 giugno. Di conseguenza, saranno regolarmente aperte anche le aree di servizio “Brughiera ovest” e “Brughiera est”.