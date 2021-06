Il cinema d’estate alle Arti di Gallarate

CineArtiEstate è il programma di cinema delle Arti di Gallarate: cinque dei migliori film della stagione, in programma al giovedì e al venerdì. Solo il giovedì c’è la promozione con biglietto unico a 5,00€…

IL PROGRAMMA

Giovedì 1 luglio ore 21.00

Venerdì 2 luglio ore 20.30

NOMADLAND

di Chloé Zhao

Durata: 108′

Giovedì 8 luglio ore 21.00

Venerdì 9 luglio ore 20.30

RIFKIN’S FESTIVAL

di Woody Allen

Durata: 92′

Giovedì 15 luglio ore 21.00

Venerdì 16 luglio ore 20.30

IL CONCORSO

di Philippa Lowthorpe

Durata: 102′

Giovedì 22 luglio ore 21.00

Venerdì 23 luglio ore 20.30

LA VITA

STRAORDINARIA DI

DAVID COPPERFIELD

di Armando Iannucci

Durata: 116′

Giovedì 29 luglio ore 21.00

Venerdì 30 luglio ore 20.30

IL CATTIVO POETA

di Gianluca Jodice

Durata: 106′

Sala con aria condizionata e sistema audio Dolby Digital.

PROIEZIONI SETTIMANALI

Le proiezioni proseguono regolarmente durante tutta la settimana fino a domenica 1 agosto. Il cinema resterà chiuso dal 2

al 25 agosto, riprendendo le proiezioni da giovedì 26 agosto. Tutta la programmazione è disponibile sul sito internet del

cinema con aggiornamenti settimanali.

CARTA DOCENTI

Per poter utilizzare il coupon emesso è necessario che il valore dello stesso coincida esattamente al prezzo del biglietto.

Non è possibile utilizzare il voucher pagando l’eventuale differenza in denaro.