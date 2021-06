Confronto nel Centrodestra per il candidato sindaco a Varese, la Lega sceglie Pinti

È Marco Pinti il primo nome della rosa che la Lega presenterà agli alleati per la candidatura a sindaco di Varese. Una decisione che trapela a poche ore dalla riunione con le forze del centrodestra proprio per discutere il nome da portare alla sfida per le comunali d’autunno.

Una stretta che arriva a pochi giorni dalla deadline fissata dalla Lega a livello nazionale per chiudere gli accordi sulle candidature e che impone al massimo entro il weekend la chiusura delle trattative.

Sul nome del consigliere comunale Pinti non trapela ancora l’ufficialità ma dal segretario provinciale in giù sembra definita la linea che sarà tenuta nel confronto imminente.