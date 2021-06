Danni provocati dal meteo, 205 mila euro per le zone del Varesotto colpite ad ottobre 2020

È stato approvato nei giorni scorsi dal Dipartimento Nazionale di Protezione civile il piano di interventi di prima emergenza, predisposto dalla Protezione civile regionale, per i territori delle Province lombarde a seguito degli eventi metereologici verificatisi nei giorni dal 2 al 5 ottobre 2020 e per i quali è stato disposto lo stato di emergenza.

Galleria fotografica Vararo Casere 6 ottobre 2020 4 di 24

89 INTERVENTI IN TOTALE – «Il piano approvato dal Dipartimento Nazionale di Protezione civile – ha spiegato l’assessore regionale al Territorio e Protezione civile, Pietro Foroni – prevede un totale di 89 interventi per un totale di risorse pari a 4,8 milioni di euro».

Otto gli interventi finanziati in provincia di Varese, per un totale di 205.429 euro. La zona più colpita in ottobre 2020 fu quella tra Laveno Mombello, Cittiglio e Vararo, dove fu devastata la foresta di faggi, con disastri idrogeologici che hanno messo in movimento un ampio fronte franoso.

STATO DI EMERGENZA DECRETATO A MARZO – «Dopo una lunga interlocuzione con la Lombardia, il Governo Draghi a fine marzo 2021 ha dichiarato lo stato di emergenza – ha aggiunto l’assessore – stanziando 4,8 milioni per le spese urgenti necessarie e immediatamente utilizzabili da destinare ai territori colpiti da frane, esondazioni o forti precipitazioni».

REGIONE ERA GIÀ INTERVENUTA CON 2,5 MILIONI – «Da sottolineare – ha specificato Foroni – che Regione Lombardia ha già immediatamente provveduto a liquidare con risorse autonome, pari a 2,5 milioni di euro, gli interventi di somma urgenza, richiesti con le procedure interne a Regione, affinché le risorse statali potessero sommarsi allo sforzo economico già profuso dal sistema regionale«.

Di seguito i fondi contenuti nel piano approvato dal DNPC ripartiti a livello territoriale:

– Provincia di Bergamo: 1.272.750 milioni per 30 interventi;

– Provincia di Como: 110.000 euro per 11 interventi;

– Provincia di Lecco: 701.322 euro per un totale di 18 interventi;

– Provincia di Pavia: 2.340.219 euro per un totale di 19 interventi;

– Provincia di Sondrio: 17.550 euro per un totale di 6 interventi;

– Provincia di Varese: 205.429 euro per 8 interventi.