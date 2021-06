Dante rivive per una sera al Castello Visconteo di Fagnano Olona

La poesia di Dante Alighieri rivive per una sera al Castello Visconteo di Fagnano Olona grazie all’evento promosso dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con la Libreria Millestorie.

L’evento, organizzato in occasione del Settecentenario della morte del sommo poeta, si svolgerà sabato 26 giugno alle ore 18.30 con la partecipazione di Alberto Casadei, professore di letteratura italiana all’Università di Pisa e autore del volume “Dante. Storia avventurosa della Divina commedia dalla selva oscura alla realtà aumentata” (Il Saggiatore editore).

Gli interventi dello scrittore si alterneranno ad alcune letture animate della Divina Commedia a cura della Compagnia teatrale La Marmotta.

La partecipazione è gratuita.