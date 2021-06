Domenica il Sacro Monte di Varese è “formato” famiglia con pic-nic al museo Pogliaghi

Il Sacro Monte di Varese in “formato” famiglia. Da domenica 6 giugno, e per tutte le domeniche successive fino a novembre, è possibile andare alla scoperta del borgo di Santa Maria del Monte con una guida particolare. E concludere il percorso con un suggestivo pic-nic nello splendido parco della casa museo Pogliaghi. Archeologistics, realtà varesina impegnata nella valorizzazione del patrimonio culturale, propone in collaborazione con Sacro Monte un’iniziativa dedicata alle famiglie per passare una giornata immersi nel verde, nella storia e nell’arte e andare alla scoperta di quel museo a cielo aperto che è il Sacro Monte di Varese, inserito tra i beni patrimonio dell’umanità dall’Unesco nel 2003.

Il viaggio inizia alla prima cappella e conduce fino al santuario per concedersi una sosta alla casa museo Pogliaghi. Viene proposto in autonomia ma con un kit particolare realizzato da Archeologistics, capace di svelare non solamente le opere presenti lungo la via sacra ma anche le molte curiosità che le 14 cappelle custodiscono. Al termine, tra le 12 e le 14, il giardino della casa museo Pogliahi si apre per un pic-nic tra lo splendido faggio rosso, l’acanto e il cedro. È possibile anche visitare accompagnati da una giuda l’interno della villa dove l’artista milanese Ludovico Pogliaghi ha raccolto le sue opere (tra le quali spicca il gesso originale della porta maggiore del Duomo di Milano) e oltre 2.000 pezzi tra reperti archeologici egizi, etruschi e di età greco- romana, pitture e sculture rinascimentali e barocche e una ricca collezione di tessuti antichi, pregiati arredi storici e bizzarri oggetti provenienti da tutto il mondo.

Il costo a famiglia è di 20 euro e comprende il kit con la guida al Sacro Monte, l’utilizzo del giardino e la visita alla casa museo Pogliaghi. La prenotazione è obbligatoria fino ad esaurimento posti a questo link

Per chi non vuole portarsi il cesto del pranzo da casa, viene proposto anche un ricco cesto da pic-nic con un panino, una fetta di torta e acqua. I cestini pranzo che hanno un costo di 10 euro possono essere prenotati entro le 17 del sabato e ritirati la domenica al Convivio del Sacro Monte (a pochi passi dalla casa museo Pogliaghi).

Ulteriori informazioni: www.sacromontedivarese.it