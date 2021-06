Due camp e tanti sport: una estate super con il Gavirate Calcio

È – ormai da anni – una delle società più in vista e più solide del panorama calcistico giovanile del Varesotto e anche d’estate non rinuncia a lavorare per avvicinare bambini e ragazzi a tutto il mondo dello sport, non solo a quello del pallone.

Galleria fotografica Camp estivi Gavirate Calcio 4 di 7

Il Gavirate Calcio per l’estate 2021 ha in programma due camp distinti, allestiti nelle strutture utilizzate abitualmente dalla società rossoblu ma non solo. Uno fa riferimento addirittura alla Juventus: il club del presidente Foghinazzi è infatti da tempo partner ufficiale della società bianconera che qui ha impiantato una sede della propria scuola calcio. L’altro camp estivo invece è allestito in collaborazione con il Centro Sportivo “La Talpa”, una struttura moderna e vivace che ha sede proprio di fronte allo stadio “Anessi”, con cui il Gavirate ha avviato una bella collaborazione. E’ bene sottolineare che entrambe le proposte sono organizzate rispettando scrupolosamente tutte le normative anticontagio in vigore.

IL TRAINING CAMP JUVENTUS

La proposta a tinte bianconere torna a Gavirate dopo l’esperienza dello scorso anno. Il camp della Juventus si tiene tra il 28 giugno e il 2 luglio sotto la supervisione di un direttore proveniente dalla Academy della società bianconera che prosegue così la collaborazione con il club gaviratese. Gli iscritti riceveranno un kit di benvenuto con il materiale della Juventus (compresa la maglia gara ufficiale della stagione appena conclusa) e al termine del programma quotidiano avranno l’occasione anche di svolgere lezioni di calcio individuali con un istruttore fornito dalla stessa Juventus.

I partecipanti seguiranno attività più legate al calcio, come esercitazioni tecniche, esercitazioni tattiche oltre a un programma specifico per i portieri. Non mancano comunque spazi di gioco e sfide di vario genere.

GAVIRATE CALCIO E LA TALPA: PROPOSTA MULTISPORT

È invece un vero e proprio appuntamento “Multisport” quello allestito dal Gavirate Calcio e dal vicino centro sportivo “La Talpa” diretto dall’ex calciatore Alessandro Marzio: ragazze e ragazzi avranno infatti l’occasione di partecipare a esercitazioni di calcio, tennis, nuoto e pallavolo grazie alla versatilità della struttura che si trova di fronte allo stadio “Anessi” e che è dotata di piscina, tennis e campi da calcio a 5 e 7 giocatori. L’obiettivo è quello di fornire un’esperienza motoria e sportiva più ampia rispetto al solo calcio: gli iscritti possono infatti scegliere uno sport principale – che li occuperà per il 70% dell’attività motoria – ma poi saranno impegnati anche nelle altre discipline.

Il camp condiviso da Gavirate Calcio e La Talpa è diretto da Matteo Petruzzi e, grazie agli ampi spazi a disposizione dei giovani partecipanti, ha la possibilità di accogliere numeri importanti garantendo ogni azione di sicurezza relativa al Covid-19.

INFORMAZIONI

TRAINING CAMP JUVENTUS

Iscrizioni: sul sito (QUI)

Date: dal 28 giugno al 2 luglio

Età: 6-17 anni

Luogo: campo sportivo “Anessi” – Gavirate

Orario: ritrovo dalle 8 alle 9, conclusione ore 18. Allenamenti individuali (facoltativi) dalle 18 alle 20.

Costo: 485 euro.

GAVIRATE SUMMER CAMP 2021

Iscrizioni e info costi: segreteria@gaviratecalcio.it – 349-1689174

Date: dal 14 giugno al 10 settembre

Età: 6-17 anni

Luogo: centro sportivo “La Talpa” – Gavirate

Orario: ritrovo dalle 7,30, conclusione ore 18 (da lunedì a venerdì)