Elisabetta, Vittorio e Mattia, uniti per sempre nell’amore

Oggi Elisabetta Personini e Vittorio Zorloni avrebbero coronato il loro sogno d’amore. Forse il piccolo Mattia avrebbe portato le fedi su un cuscinetto bianco, per porgerle a mamma e papà nel momento del “sì”.

Una giornata felice che in tanti, amici e parenti, aspettavano con gioia. Una giornata cancellata dall’immane tragedia che si è consumata al Mottarone lo scorso 23 maggio, dove Elisabetta, Vittorio e il loro bambino hanno perso la vita.

Una fine ingiusta, inaccettabile, che Federica, una cara amica di Elisabetta, non può dimenticare.

«Oggi avrei dovuto partecipare al loro matrimonio e non posso non pensare a quanto le vittime di grandi tragedie vengano ricordate solo per qualche settimana o quando se ne parla per aggiornamenti delle vicende giudiziarie – dice Federica con la voce rotta dall’emozione – Non è giusto che Elisabetta, Vittorio e Mattia restino nella memoria solo come vittime di questa orribile vicenda, dove tante persone hanno perso la vita per il cinismo di pochi che hanno guardato al loro interesse e non a tutelare le vite che alla loro responsabilità venivano affidate. Oggi, nel giorno in cui avrebbero dovuto sposarsi, vorrei che si ricordasse quanto speciale era Elisabetta, quanto era intelligente e dolce Mattia e di come Vittorio desse un contributo meraviglioso alla gioia di questa famiglia che era straordinariamente unita e incredibile nell’amore che sapeva dare a parenti e amici».

«Vorrei che nel loro giorno, quello in cui avrebbero dovuto coronare il loro sogno d’amore, potessero essere degnamente ricordati, non per il destino che li ha travolti, ma per quello che erano».

Federica ci ha mandato anche una breve poesia piena d’amore per la sua amica e la vogliamo condividere con voi.

A un’amica

Incedi vestita di luce,

un petalo dondola

a terra.

Un’immagine si allarga

nello specchio:

volto di madre

volto di figlio.

Un lembo di cielo

oscilla,

velo tra i capelli.

Avanzi

e una mano ti afferra,

così vera, così tua.

Mai più sola,

sempre sposa.