Tragedia del Mottarone: “I soldi della Partita del cuore all’ospedale dove il nostro fratellino è morto”

Il ricavato della Partita del cuore in programma a Vedano Olona il prossimo 17 luglio sarà devoluto alla Fondazione Forma onlus dell’Ospedale infantile Regina Margherita di Torino.

Lo hanno deciso Samuele, Asya e Angelica, fratello e sorelle di Mattia Zorloni, il bimbo di 5 anni scomparso insieme alla mamma Elisabetta e al papà Vittorio nella tragedia della funivia del Mottarone.

La Partita del cuore è stata organizzata dall’associazione Cuorieroi per sostenere la famiglia di Mattia, ma i fratelli del piccolo vedanese hanno deciso di rispondere a questa iniziativa con altrettanta generosità.

«I fratelli di Mattia hanno deciso che i fondi raccolti in questo evento saranno donati alla Fondazione che sta realizzando nell’ospedale pediatrico torinese un reparto di nefrologia, gastroenterologia e trapianti organi – spiega Antonino Galici, di Cuorieroi – Questa scelta perché il reparto pediatrico di Torino ha fatto molto per il loro fratellino prima che chiudesse gli occhi per sempre e perché si dedica ogni giorno ai bambini. Noi condividiamo con loro questo importante gesto solidale e li appoggiamo, insieme a tutti coloro che saranno presenti alla Partita del cuore. Insieme si fa la differenza».

L’associazione ricorda che i posti per l’evento del 17 luglio sono limitati per i protocolli Covid, e che occorre prenotare.

Nell’articolo qui sotto tutte le informazioni per partecipare e sostenere l’iniziativa di Cuorieroi

.