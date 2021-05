Vedano Olona dà l’ultimo saluto a Vittorio, Elisabetta e al piccolo Mattia

Nella chiesa parrocchiale di San Maurizio a Vedano Olona la comunità dà l’ultimo saluto rivolto a Vittorio Zorloni, Elisabetta Personini e al piccolo Mattia, tre delle 14 vittime della tragedia di domenica scorsa al Mottarone. La cerimonia alle 15.30.

La cerimonia si è conclusa: silenzio, palloncini e un lungo applauso

Una lettera dall’Australia ha chiuso la cerimonia in chiesa. Parole d’amore e di rabbia dai nipoti lontani, che non hanno potuto partecipare. Poi l’addio di tutta la comunità in un momento di silenzio assoluto, rotto dal lancio di tanti palloncini rosa, bianchi e azzurri e dalle note struggenti del silenzio. Poi un ultimo lungo e commosso applauso, l’addio di una comunità a vittorio, Elisabetta e Mattia volati via in una domenica di maggio

“La comunità ha un angelo custode in più, il piccolo Mattia”

Commosse e sentite le parole di don Daniele e monsignor Vegezzi. Il parroco di Vedano ha invitato la comunità a stringersi e aspirare sempre a vette alte, mentre il vescovo di Varese ha concluso la cerimonia dicendo che “il piccolo Mattia sarà un angelo che veglierà su di noi”. Al termine è stato letto un messaggio di alcuni parenti di Vittorio che hanno voluto salutare lo zio Vito, Elisabetta e il piccolo Mattia dall’Australia

“Oggi sentiamo la carezza che ci mandano Vittorio, Elisabetta e Mattia”

Monsignor Vegezziha concluso l’omelia con una frase ricca di significato e commozione: “Una carezza dal cielo conforti i nostri cuori straziati. E noi oggi sentiamo dal cielo la carezza che ci mandano Vittorio, Elisabetta e Mattia”

Giuseppe Vegezzi, vescovo di Varese, officia la cerimonia insieme a don Daniele Gandini, parroco di Vedano Olona



“Dobbiamo fare i conti con la fragilità umana e anche con gli errori umani. Si sbaglia per leggerezza, per avidità, per egoismo, ma quanto male può fare il nostro egoismo. Ferite profonde, cose che non devono capitare mai più”, ha detto il vescovo di Varese, monsignor Giuseppe Vegezzi, che officia la cerimonia insieme a don Daniele Gandini, parroco di Vedano Olona

Una tragedia che ha colpito tutta la comunità

“Io sono la resurrezione e la vita”. Sono state scelte le parole di Gesù nella parabola di Lazzaro per trovare il senso di una tragedia che ha travolto l’intera comunità: le ha lette monsignor Giuseppe Vegezzi, vescovo di Varese, che ha poi letto la lettera inviata dall’arcivescovo Mario Delpini “Che una carezza dal cielo conforti”

Sull’altare tanti fiori e il gonfalone del Comune

Presente a Vedano Olona anche il Prefetto di Varese Dario Caputo

Anche il prefetto di Varese Dario Caputo ha voluto far sentire la presenza dello Stato e la vicinanza alle famiglie delle vittime

Il funerale in streaming sulla pagina Facebook dell’oratorio san Giovanni Bosco di Vedano Olona

La cerimonia ha inizio

Inizia la cerimonia funebre. La musica dell’organo e i canti sacri risuonano nella piazza, dove circa 200 persone seguono il funerale attraverso gli altoparlanti

Il senatore Alessandro Alfieri partecipa alle esequie insieme al sindaco di Vedano Olona Cristiano Citterio

Alla cerimonia è presente anche il senatore Alessandro Alfieri che assieme al sindaco Cristiano Citterio ha preso posto all’interno della chiesa: la cerimonia ha inizio

L’attesa piena di commozione

Palloncini e tante persone fuori dalla chiesa in attesa del funerale

Manca ancora mezz’ora all’inizio della cerimonia funebre per l’ultimo saluto alla famiglia Zorloni, vittima dell’incidente della funivia al Mottarone: la piazza si riempie di cittadini, di autorità e di giornalisti delle principali testate e tv nazionali. In chiesa sono ammessi solo parenti e amici. Le famiglie di Vittorio Zorloni ed Elisabetta Personini hanno chiesto di poter vivere nell’intimità degli affetti più cari questo momento così difficile.

Il rosario prima della cerimonia funebre

È cominciato il Rosario fuori dalla chiesa di San Maurizio a Vedano Olona per l’ultimo saluto a Vittorio Zorloni, la compagna Elisabetta Personini e il figlio della coppia, Mattia, vittime della tragedia di domenica scorsa al Mottarone

Vedano Olona, il giorno dell’addio alle vittime del Mottarone. Le parole del sindaco Citterio



Lutto cittadino

L’amministrazione comunale ha indetto per oggi il lutto cittadino, per consentire anche a negozianti ed esercenti pubblici di rendere omaggio alla famiglia Zorloni in chiesa o abbassando le serrande nell’ora dei funerali.

Nella piccola corte dove abitavano Vittorio, Elisabetta e Mattia, si sono susseguite le visite e gli omaggi di amici e conoscenti. Mazzi di fiori e candele si sono accumulati davanti alla porta da cui mamma, papà e il loro bambino sono usciti domenica mattina per una bella gita che si è trasformata in un dramma inaudito.