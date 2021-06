Prima festa dei “circondari”, il Fai riparte di slancio

Il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano dedica due giorni di festa ai “circondari” dei suoi Beni. Ma cosa sono i circondari? Sono i territori immediatamente circostanti i Beni del FAI, cui essi stessi appartengono; sono contesti spesso di straordinaria bellezza e di inestimabile valore culturale, ricchi di piccoli e grandi tesori del patrimonio italiano, talvolta poco noti o sconosciuti, e perciò vere e proprie scoperte, non solo per chi li visita da “turista”, ma anche per chi vi abita vicino.

Un patrimonio materiale e immateriale in cui si intrecciano storia e natura – l’Ambiente secondo il FAI – e che riflette identità e tradizioni di cui essere sempre più consapevoli e fieri, perché sulla coscienza del valore dei luoghi si fonda la valorizzazione del territorio, motore dello sviluppo dell’Italia, culturale e anche economico.

Tutto ciò merita di essere conosciuto e apprezzato, promosso e valorizzato, sempre di più e sempre meglio. Tutto ciò merita una festa: la Festa dei Circondari, sabato 19 e domenica 20 giugno 2021.

I circondari di nove Beni del FAI, in otto regioni di Italia, dal Nord al Sud – tra cui il Monastero di Torba a Gornate Olona (nella foto di Foto Giorgio Majno) – saranno protagonisti di un programma ricco di proposte che si svolgeranno dentro e fuori dai Beni.

Dentro ai Beni i territori si racconteranno attraverso incontri, narrazioni, laboratori, piccoli eventi musicali, mostre di prodotti locali, dall’artigianato all’enogastronomia, con degustazioni, aperitivi e cene. Ma la festa si estende soprattutto fuori dai Beni, lungo itinerari suggeriti (consultabili su www.festadeicircondari.it), da percorrere da soli o accompagnati da guide, a piedi o in bicicletta, in macchina e perfino in barca, alla scoperta di borghi, chiese e palazzi, piccoli e curiosi musei, aree archeologiche e naturalistiche, botteghe, aziende agricole e perfino ristoranti, che partecipano tutti con generosità ed entusiasmo.

Una vera e propria festa dei territori intorno ai Beni del FAI, resa possibile grazie a un lavoro

comune che ha coinvolto 28 amministrazioni comunali, 27 associazioni, 24 musei, 7 scuole e università e 37 tra imprenditori e artigiani locali, e che negli anni a venire si estenderà a nuovi Beni e a nuovi circondari, ovvero a nuovi territori e nuove comunità. L’occasione per trascorrere un week-end all’aria aperta celebrando l’inizio dell’estate, per visitare i Beni del FAI in un’allegra e inedita festa, e per scoprire, nei loro circondari, oltre 100 luoghi di interesse culturale, mete originali e inedite del cosiddetto turismo di prossimità, vicino alle città e facilmente accessibile: una risposta alla necessità e al desiderio di tanti italiani di godersi, quest’anno in particolare, una “vacanza in Italia”.

Alcune attività sono su prenotazione, per altre la prenotazione è vivamente consigliata.

Per informazioni, dettagli e costo dei biglietti www.festadeicircondari.it

Tra le attività più interessanti al Monastero di Torba:

Sabato, a partire dalle ore 15.30, la visita tematica Tutela di api e rondoni, un impegno concreto nel territorio varesino, un percorso speciale, a cura di Daniele Meregalli – Responsabile Ufficio Ambiente e sostenibilità FAI – per conoscere da vicino i progetti della Fondazione dedicati alla biodiversità; sempre sabato, doppio appuntamento, alle ore 11 e 14.30, con Veronica Ambrosoli – Responsabile Ufficio Conservazione FAI – che accompagnerà i visitatori alla scoperta delle più significative testimonianze pittoriche del territorio: dalle decorazioni altomedievali della torre di Torba, passando per gli affreschi della chiesa di Santa Maria foris portas nel Parco Archeologico di Castelseprio e concludere con il ciclo pittorico di Masolino da Panicale presso il Museo della Collegiata di Castiglione Olona.

Numerosi incontri si susseguiranno nel corso dei due giorni. Tra i più curiosi quello di sabato mattina alle ore 11 con Rolando Squizzato, vicesindaco di Gornate Olona, che racconterà il Monastero di Torba prima dell’arrivo del FAI. Mentre domenica mattina, alle ore 11, sarà la volta di Alessandro Deiana, archeologo, che illustrerà le prime campagne di scavo eseguite nel 1978 al Monastero di Torba.

Nel corso del fine settimana si potranno gustare prodotti enogastronomici “a chilometro zero” come i formaggi del territorio accompagnati dal miele prodotto nel Monastero di Torba.

Tra le attività più interessanti nei “circondari” del Monastero di Torba:

Nel fine settimana si potranno visitare “chicche” o luoghi poco conosciuti come il MAP Museo Arti Plastiche a Castiglione Olona, il primo museo in Italia esclusivamente dedicato alle opere d’arte realizzate con materiale polimaterico, con lavori di Carla Accardi, Enrico Baj, Giacomo Balla e Man Ray, per citare alcuni artisti; il Museo Fisogni a Tradate, che conserva una ricca collezione, oltre cinquemila pezzi, di pompe di benzina vintage, oggetti di design e attrezzature provenienti dalle stazioni di rifornimento.

Tra le proposte di visita all’aria aperta la ‘camminata culturale’ dall’oratorio di San Michele arcangelo di Gornate Superiore fino al Monastero di Torba, un percorso guidato, di circa un’ora, tra i prati della Valle Olona alla scoperta della storia dell’oratorio, di origine longobarda, e del Monastero di Torba. Sabato 19 alle ore 10.30 con ritrovo a Gornate Superiore

In programma domenica anche tour in bicicletta nella Valle Olona, in mountain bike nel Parco del Rile Tenore Olona e visite al Parco Regionale della Pineta di Appiano Gentile con apertura del centro Didattico Scientifico – Osservatorio Astronomico di Tradate. La Torre di Torba insieme al Castrum di Castelseprio e alla Chiesa di Santa Maria foris portas fanno parte del sito seriale patrimonio UNESCO I Longobardi in Italia. I luoghi del potere (568-774 d.C.).

Grazie a Rai, Main Media Partner dell’iniziativa, che come sempre racconterà al pubblico il ricco e variegato palinsesto della Festa dei Circondari grazie anche alla collaborazione della Testata Giornalistica Regionale Rai.

Per altre informazioni ed iscrizioni clicca qui