Fiamme e fumo a Cairate, vigili del fuoco in azione

Sirene e lampeggianti nel primo pomeriggio di sabato in via Giosuè Carducci a Cairate.

Per cause da accertarsi un cumulo di materiale accatastato in un piazzale è interessato da un incendio.

Sul posto stanno operando i vigili del fuoco del distaccamento di Busto/Gallarate con un’autopompa e un autobotte.

Le operazioni di spegnimento sono in corso.