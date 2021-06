Giorgia Bordignon è ancora olimpica: ufficiale il pass per Tokyo

A cinque anni da Rio 2016, Giorgia Bordignon tornerà a disputare un’Olimpiade, la seconda della sua carriera. Lo ha annunciato la FIPE, la Federpesistica italiana, che ha ricevuto da quella internazionale l’elenco completo degli atleti ammessi ai Giochi di Tokyo.

Bordignon, che ha 34 anni ed è originaria di Arsago Seprio (anche se da alcuni anni vive in Puglia per ragioni sportive), sarà l’unica atleta azzurra femminile come già era accaduto per le olimpiadi brasiliane. Portacolori delle Fiamme Azzurre, nel 2016 Giorgia era stata autrice di una ottima prestazione arrivando al sesto posto nella categoria al limite dei 63 chilogrammi.

A Tokyo la pesista nata a Gallarate gareggerà nella prova al limite dei 64 chilogrammi e si è qualificata al sesto posto del ranking olimpico della propria categoria. Una grande soddisfazione per Bordignon che ha saputo mantenere uno standard molto alto in queste stagioni, pur sfidando – spesso – avversarie più giovani. Nel frattempo la varesotta ha messo in bacheca una serie di medaglie tra Europei (compreso l’oro nel 2018 nello strappo), Giochi del Mediterraneo e Coppa del Mondo.

Insieme a Bordignon, sull’aereo per il Giappone, saliranno come detto altri tre azzurri: Nino Pizzolato (81 Kg) è senza dubbio il più atteso dopo il titolo europeo che lo ha proiettato tra i migliori al mondo nella sua categoria (terzo nel ranking). Anche Mirko Zanni arriverà ai Giochi con speranze di alta classifica nei 67 Kg mentre Davide Ruiu è ancora molto giovane (20 anni) ma potrà fare un’esperienza importante anche in chiave futura.