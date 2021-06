I giovani della comunità armena in visita a Luino

I giovani della Comunità Armena appartenenti alla Chiesa Armena ortodossa d’Italia si sono recati tutto il giorno a Luino sabato 19 giugno per un pellegrinaggio. Guidati da padre Tirayr Hakobyan sono arrivati alle 9.45 in stazione dei treni a luino accolti dal presidente del Consiglio Comunale Fabrizio Luglio e dal suo predecessore Alessandro Franzetti, referente laico della commissione ecumenica del decanato di Luino.

Dopo una sosta per la colazione, i giovani pellegrini armeni hanno visitato e pregato al Santuario del Carmine, accolti dal previsto e decano di Luino don Sergio Zambenetti. Poi presso la casa parrocchiale essi hanno preparato e consumato un buonissimo pranzo a base di prodotti tipici armeni. Dopo una sosta in Chiesa Preposituralr per la preghiera (bel momento di preghiera ecumenica con il Santissimo esposto) il gruppo ha incontrato a Palazzo Verbania il sindaco di Luino Enrico Bianchi che ha dato il benvenuto a Luino prima della visita alla mostra su Dante guidati da Ottavio Brigandì. La giornata è terminata col bagno presso il lido delle Serenelle, dove gli ospiti hanno potuto apprezzare l’acqua limpida e fresca per un bagno rigenerante.

“È stato bello condividere un’intera giornata con questi magnifici armeni della Comunità di Milano e col responsabile della loro Chiesa padreTirayr. Sarebbe bello approfondire questo gemellaggio non solo spirituale ma civico – afferma Alessandro Franzetti organizzatore della giornata insieme a Padre Hakobyan. I giovani armeni sono persone coltissime e speciali. E hanno apprezzato molto la nostra accoglienza in Cittá e in parrocchia – conclude”.