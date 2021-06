Gli amici della biblioteca ripartono con Dante, “il più importante influencer della storia”

«Finalmente torniamo con le letture e i nostri progetti», lo annuncia Alfonso Pellizzaro, presidente della vivace associazione culturale di Samarate, Amici della biblioteca. La ripartenza è giovedì 10 giugno, ore 20.45, in una location diversa dal solito, il parco di Villa Montevecchio, con delle letture dedicate a Dante Alighieri.

«Questa ripresa – continua Pellizzaro – è un momento importante, speriamo sia la volta buona. Approfittiamo dell’evento dedicato a Dante come la prima di una lunga serie di serate dall’estate all’autunno: Dante per noi è un personaggio straordinario; è importante iniziare con lui, è il più importante influencer della storia, è stato il maggior ispiratore della storia dell’arte, della poesia e della scultura».

Senza dimenticarsi dell’influenza nel panorama storico culturale di una città come Firenze e del parallelismo con la peste del 1348.

I prossimi eventi

Non solo la serata di giovedì prossimo, ma tanti eventi sono già stati programmati da qui a dicembre: a luglio ci sarà l’aperitivo letterario dedicato al compaesano Sante Ambrosi, che presenterà un trattato sulla figura del diavolo; da settembre ci saranno degli incontri mensili letterari, partendo con Gustave Flaubert «per il 200esimo anniversario della nascita». A ottobre un evento dedicato all’Antologia di Spoon River, con qualche incursione musicale; a dicembre una serata su Fedor Dostoevskij, in particolare su I demoni, «visto che ricorre il 150esimo anniversario dalla pubblicazione della prima edizione: è molto attuale, non c’è libro più azzeccato per questi tempi». Infine, a dicembre, la serata sarà su Rabindranath Tagore, poeta e pensatore indiano, Premio Nobel per la letteratura nel 1913.

I mesi precedenti sono stati un «periodo nerissimo, abbiamo molta voglia di riabbracciarci: speriamo in un nuovo Rinascimento, c’è davvero bisogno di riprendere con gli eventi culturali. Vogliamo ripartire con una giornata, come quella su Dante, che per noi è importantissima».

Chi volesse presentare scritti, poesie o curiosità può inviare la documentazione all’indirizzo mail: amicibibliotecasamarate@yahoo.it

La prenotazione è obbligatorio via Whatsapp o chiamando il numero 3462532983