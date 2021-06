Gli ospiti di Asilo Mariuccia ripuliscono la Linea Cadorna

Grazie al progetto “Canonica e dintorni” i giovani ospiti della fondazione Asilo Mariuccia di Porto Valtravaglia si occupano della manutenzione e pulizia delle aree lungo le fortificazioni della Linea Cadorna, quell’insieme di camminamenti e trincee di cui i boschi fra Valcuvia e Luinese sono costellati.

“Canonica e dintorni” è un progetto di valorizzazione del patrimonio storico, artistico, paesaggistico e ambientale che mira a realizzare un percorso ad anello all’interno del territorio di Brezzo di Bedero.

Si parte dal Belvedere Pasqué, stupenda balconata sul Lago Maggiore, e si risale la strada tra i boschi di castagni e prati e si incontrano prima i resti delle fortificazioni della Linea Cadorna della prima Guerra Mondiale e poi, giunti alla sommità del dosso montano, l’antica Collegiata di S. Vittore che risale al 1100. Scendendo la scalinate delle Orsoline si giunge al giardino agricolo di “Casa Paolo” dove sono coltivati un orto e un frutteto didattico. Infine, si attraversa il nucleo antico del borgo e ci si trova al punto di partenza dove si può fare una sosta usufruendo delle strutture dell’oratorio della Parrocchia.

Gli ospiti dell’Asilo Mariuccia che partecipano al progetto, oltre alla manutenzione delle aree e dei percorsi, si occupano dello sviluppo e della promozione delle esperienze di turismo, in particolare di quello scolastico per le scuole elementari e medie, in stretta collaborazione con l’ISIS Volontè Città di Luino-corso Turismo. Verra’ prodotto un supporto informatico che potrà essere utilizzato, soprattutto nelle scuole della provincia, per far conoscere il territorio e il suo patrimonio artistico culturale e ambientale, oltre che realizzare una app dove lungo il percorso grazie ai codici QR chiunque potrà raccogliere informazioni.

Al progetto “Canonica e dintorni” partecipano con Fondazione Asilo Mariuccia, Comune di Brezzo di Bedero, Parrocchia di Brezzo di Bedero, Legambiente di Laveno e Varese, ISIS Città di Luino, FAI Luino e Valli del Verbano, Legambiente di Laveno e Varese, la cooperativa sociale Costa Sorriso ANFFAS Luino, Associazione Casa Paolo, Associazione Hortus, Associazione Apicoltori Varese e Infovadis, con il supporto di Ubi Banca Varese e Comunità Montana Valli del Verbano e con il patrocinio di Rotari Club Luino Laveno