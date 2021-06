Incendio a Olgiate Olona, il fumo visibile anche dall’autostrada

Un incendio è scoppiato poco prima delle 13 a Olgiate Olona nella zona del depuratore in via per Marnate. L’alta colonna di fumo ha interessando anche l’autostrada che corre vicino.

I vigili del fuoco del distaccamento di Busto/Gallarate stanno intervenendo con un’autopompa. Per cause in fase di accertamento alcuni copertoni abbandonati in un campo sono stati interessati da delle fiamme. Gli operatori hanno spento l’incendio e stanno mettendo in sicurezza l’area.

Nessuna struttura è stata interessata dal rogo.

